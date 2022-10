ARMAS VIDEO ⟩ Karupoeg seadis ennast sisse elumaja terrassile ja mängis mööbli ribadeks

Elanikud helistasid loomakaitseorganitele, et nad tuleksid karupoja terviseseisundit kontrollima. Nende sõnul oli vaatluse põhjal karuga kõik hästi ja tema uinutamiseks ei nähtud vajadust. See muidugi eeldas majaelanike kinnitust, et metsloom neid ei sega ja nad lasevad karul rahus toimetada ning oma teed minna.