Ehmatav avastus: aianurgas konutanud perekoera puresid juba vaglad

Teataja sõnul oli koer varasemalt ikka haukunud, kui keegi möödus, kuid sel päeval ei teinud piuksugi ja ainult lamas. Lisaks oli koer väga must ja hooldamata ning oli näha, et tema kaela juures on mingi probleem.

Asja lähemalt uurima asudes selgus, et koeral oli perenaine olemas. «Teataja kinnitas, et koer ei saa piisavalt tähelepanu ning veedab aias üksi oma päevi. Perenaine temast suuremat ei hoolivat ning koerakesest välja ei tee, sama kinnitasid ka teised küla inimesed,» ütlesid loomakaitsjad.

(Pere)naise suurim mure olnud loomakaitsjate sõnul see, et koer ära viidi, mitte see, mis koeral viga on. Liikumisprobleemid olevat kestnud juba pikalt, kuid veterinaarile pöördumise vajadust ta ei näinud.

Eestimaa Loomaakitse Liit teavitas loomast Põllumajandus- ja Toiduametit ning koer viidi veterinaari juurde. «Kaelal on kaks moodustist, mis räpase kaelarihma all mädanesid ning kus vaglad juba toimetasid. Hais oli õudne ning koera üldine seisund väga räpane ja hooldamata.»

Kui esialgu arvasid loomakaitsjad, et koeraomanikel polnud piisavalt raha ning koer jäi seetõttu ravita, siis vestlusest nendega selgus, et nii see siiski polnud ja nad hoolitsesid enda arvates koera eest piisavalt. «Kuidas on võimalik, et igapäevaselt jalutatud ja hoolitsetud ja silitatud koera kaela söövad juba vaglad ning mädahais lööb kaugele?» ei suutnud aga loomakaitsjad mõista.

Nii otsibki liit nüüd koerale uut ja armastavat kodu, kus eakas koer saaks oma viimaseid aastaid rahulikult nautida. Praeguseks on koer nimega Jessi kliinikus ravi saanud ja paraneb.