Kassipäästjad hädas: saame abipalveid peaaegu iga päev

Kasside päästmine on tööpõld Eestis on lai ja sellele ei näi lõppu tulevat. Nii näiteks tõdevadki Pesaleidja vabatahtlikud, et tööd on rohkem kui küll ning see on MTÜ-le praeguseks toonud kliinikuarveid kokku 11 992,16 euro eest.