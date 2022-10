PILDID ⟩ Tõestus olemas: karu on jõudnud Vormsi saarele

Keset Vormsi saart Fällarna külas rajakaamerasse jäänud karu on otsimas oma elupaika Vormsil. «Suvel rääkisid juba turistid, et nad olevat karu näinud, aga me ei võtnud seda tõepähe, kuna autosõidu ajal võib ka siga nähes ka paista, et tegemist on karuga. Tundub siiski, et mandri Eestis on karusid nii palju, et nad ei mahu enam ära,» selgitas Vormsi jahiseltsi pealik Rein Veitmaa Eesti Jahimeeste Seltsile.