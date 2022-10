PÄEVAKÄPP ⟩ Väga vastutustundlik kass Maiken otsib inimese lähedust ja oma päris kodu

Maiken on uudishimulik ja julge tegelane, kelle jätab üsna külmaks isegi tolmuimeja. Ka võõrad ei kohuta seda kiisut, ettevaatlikult, kuid suure huviga, on ta alati tulijatel vastas ning uurib kes tuli ja mis toimub. Maiken on üleüldse väga korralik tüdruk. Ta teab hästi oma tavalisi söögiaegu ning vajadusel kutsub ka inimest häälekalt korrale, et neist kinni pidada. Kassike kasutab tublilt liivakasti ja kratsib ainult kratsimispuud, jättes mööbli rahule, nagu üks tõeliselt vastutustundlik kiisu.