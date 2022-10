Tänu eritellimusel tehtud ortopeedilistele kingakestele leidis pingviin endale tüdruksõbra

San Diego loomaaias elavale pingviinile, kellel on jalad haiged, kingiti spetsiaalsed kingad, mis aitavad tal elada täiel rinnal mõnusat pingviinielu ja leida armastust.

Nelja-aastasel Aafrika pingviinil Lucasel on diagnoositud haavandiline pododermatiit, bakteriaalne infektsioon ja põletikuline reaktsioon jalgades, mis põhjustab jalgade turset ja võib ravimata jätmisel lõppeda surmaga. Pingviini abistamiseks valmistati talle spetsiaalne paar kummist ja neopreenist ortopeedilisi jalatseid.

Ken Bohn/San Diego Zoo Wildlife Alliance via AP/Scanpix

«Lucas on juba väga pikka aega minu patsient, nii et anda talle võimalus elada normaalset elu, valmistab mulle suurt rõõmu,» rääkis loomaaia vanemveterinaar Beth Biknez. Ta lisas, et tänu uutele saabastele saab haigete jalgadega pingviin täiel määral osaleda karja elus, ronida kividel, ujuda, otsida kaaslast ja pesitseda.