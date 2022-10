PÄEVAKÄPP ⟩ Aita kass puurist välja: omanike hüljatud Jacqueline vajab hädasti hoiukodu

Nüüdseks on kassitirts kosunud ja kolinud kassituppa. Aga oh häda... Kassike on nii suur inimlemb, et ei suuda inimese tähelepanu teistega jagada. Nii ongi kassike enamiku ajast puuris, et saada rahu ning olla turvaliselt. Muidugi ei ole nii sõbralik kass sellise elukorraldusega rahul, sest tema tahaks ju ka joosta, hüpata ja mängida.