MILJONID VAATAMISED ⟩ TikToki lõi pahviks koer, kellel on haruldaselt kaunis karvkate

Kulutulena levivat videoklippi on vaadatud üle 19 miljoni korra ja kommentaarium on täis heatahtlikult kadedaid inimesi, kes sooviksid endale sama siledaid juukseid. Kes küsib Hattie karvahooldusrutiini kohta, kes naljatab, et viib koera pildi juuksurile ja palub endale samasugust tulemust. Tuhanded ja tuhanded valavad koera komplimentidega üle. Ja see karv on tõepoolest imeilus.

TikToki kontol @hugo.and.hattie on palju videoid, mis tutvustavad kokkerspanjelite Hugo ja Hattie karvkatet. Ühel klipil, kus näidatakse Hattie brünette salke, kommenteeris üks kasutaja: «Alguses arvasin, et see on inimene ja ma olin lausa kade, et tal on ilusamad juuksed kui minul.»