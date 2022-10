TÕELINE ÜLLATUS ⟩ Varjupaika sattus pea kümme aastat kadunud olnud kass

Varjupaiga töötajatel on väga hea meel, et Harrieti lugu tõestab, kui oluline on, et lemmikul oleks kehtiv mikrokiip. Nende sõnul oli üheksa aastat kodunt eemal olnud kassi tervis hea, kuigi ta on juba 13-aastane. Ja ometi on põnev mõelda, kuidas kass kõik need aastad omapäi vastu pidas ja nii kaugele rändas.