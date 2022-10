Üheksa inimest tapnud tiigrit püüdsid tabada üle 200 politseiniku

BBC sõnul lasi politsei maha tiigri, kes on Indias Bihari osariigis Champarani piirkonnas tapnud vähemalt üheksa inimest. Eelnevalt oli tiigrit püüdnud üle 200 politseiniku, osad neist patrullisid elevantide seljas.

Valmiki tiigrikaitseala direktor Nesamani K ütles, et viimane jaht 3-aastase isase tiigri leidmiseks algas laupäeval, vahetult pärast uudise ilmumist, et tiigrirünnakus hukkusid ema ja tema laps.

Piirkonna juhtiv metsloomavalvur Kumar Gupta ütles ajalehele Times of India, et tiiger on tunnistatud inimeludele ohtlikuks.