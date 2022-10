PÄEVAKÄPP ⟩ Armas kiisuke Kristel ootab hoolivat kodu

Kristel on hinnanguliselt 2-aasta vanune kiisutüdruk ning on välimuselt helepruunikas ja oranžikas triibik. Värvus on üpriski omapärane, seega kassitoas teda teistega kergelt sassi ei aja.

Kristel uudistab kassitoas ringi ja seltsib teistega kenasti. Inimestega on nii, et maiuseid võtab ta hea meelega vastu, aga paisid peab varastama. Vahepeal tuleb ta ise ligi, nuusutab veidi, aga üpris kiiresti hüppab siiski minema – no nii igaks juhuks. Aga sellegipoolest on ilmselge, et ta on nii malbe kass. Ta lihtsalt tahaks üks-ühele aega inimesega, et veidi julgust juurde koguda. Aga edusammud toimuvad pidevalt!