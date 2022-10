OOTAMATU ⟩ Kassitulistaja tunnistas teo üles ja tasus vabatahtlikult looma raviarve

Valner tunnistas, et säärane lugu on tema karjääris koguni esmakordne. «Tulistamise mõistan loomulikult hukka, aga sellele järgnenud aumehelikku käitumist, saan vaid tunnustada – olid mees ja tegid ning võtsid vastutuse,» sõnas ta ning lisas, et ravikulud polnud sugugi väikesed.

Nimelt leidis 5. oktoobril üks Eesti kassiperenaine oma lemmiku Emma keldri põrandalt ning avastas, et tema käpas on haav. Järgmisel päeval kliinikusse jõudes selgus, et tegu oli kuulihaavaga. Kui esialgu oli arusaamatu, kuidas püssikuul kassi kerre sattus, mistõttu tegi naine avalduse ka politseisse, siis veidi aja pärast sai põhjus selgeks: naabrimehelt, kes on ühtlasi ka jahimees, saabus kõne ning mees tunnistas, et tema oligi teo taga.