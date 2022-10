Maksakasvaja ja muud mured: kass Uno vajab abi, et oma tervisehädadega valuvabalt edasi võidelda

Paljud teavad seda tunnet, et midagi on valesti; kuskil kukla taga või kõhuõõnes on lihtsal nii halb tunne ja ei tea, miks. Uuno hoiukodul oli täpselt selline tunne ühel pühapäeva öösel.

Õhtul oli Unnil kõik korras: ta hõõrus, sõi, trallas ringi nagu ikka. Öösel kella nelja paiku ärkas hoiukodu aga Unni oksendamise peale. Kassid ikka oksendavad aeg ajalt, aga tunne, et midagi on valesti, sai hommikul kinnitust, kui Uuno nagu tavaliselt oma imeliku kassikihinga toidu peale kohale ei jooksnud. Ka kõige paremini lõhnavaid konserve nina alla pannes ei soovinud Unn süüa, vaid hoidis eemale ja ei olnud tema ise. Niisiis oli halva kuklatunde põhjus selge ning Unniga kiirustati Eesti Maaülikooli kliinikusse, kus talle tehti vajalikud analüüsid ja pooleteise päeva pärast sai Uuno koju.

Analüüside põhjal selgus, et Uunol on väga paigast ära kilpnäärme näitajad, põletik kehas ja maksas kasvaja. Kass sai endale kotiga kaasa igasuguseid ravimeid. Osade hädadega saab teda aidata, teisi saab vaid leevendada. Oluline aga on, et Unnil oleks kõik tema edaspidised elupäevad nii mõnusad kui saab ja valuvabad. Nädal hiljem tunneb Uuno juba end paremini, sööb, magab kaisus ja on kohati «pisike tüütus nagu ikka», kirjutab Pesaleidja.