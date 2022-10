Valge ninasarvik Sula suri 36-aastaselt

Emane ninasarvik nimega Sula saabus Hampshire'is Winchesteri lähedal asuvasse Marwelli loomaaeda 6. mail 1988 3-aastaselt. Üks tema talitaja ütles, et kõik ninasarvikud ja kõik, kes temaga koos töötasid, on väga kurvad ja ilma Sulata on kõik uskumatult vaikne.