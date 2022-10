SÜDANTLÕHESTAV ⟩ Video sõpra leinavast koerast toob pisara silma

Sotsiaalmeediaplatvormil TikTok rohkem kui 200 000 vaatamist kogunud videost on näha, kuidas ka koerad võivad lahkunud sõbra pärast südant valutada samamoodi nagu inimesed.

Kommentaariumis selgitas koera perenaine, et video on filmitud kaks aastat tagasi, kuid alles nüüd otsustas ta seda jagada. Nüüd on peres juba ka uus koer, kellega koos Eli oma päevi veeta saab.