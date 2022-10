Palamuse jahipiirkonnas on viimase nelja aasta jooksul juhtunud vähemalt kuus karudega seotud liiklusõnnetust, neist neljal juhul on karud hukkunud raudtee ületusel rongilt löögi saades. Sel sügisel on Palamuse kandis juhtunud karudega kaks liiklusõnnetust, ühel korral autoga ja esmaspäeval, 3. oktoobri õhtul rongiga.