FOTOD ⟩ Napp pääsemine: Jõgevamaal toimunud põlengus viga saanud kassipoeg võitleb elu eest

«Tal on hingamisteede kahjustus, kõik käpakesed on põlenud ning need vajavad rahustuses puhastamist ja sidumist. Tal on vedelikupuudus ja ei hoia ise ka glükoositaset. Õnneks kehal suuremaid põletushaavasid pole ja pildil kehvas seisus tunduv silm ka vist saab korda. Põlenud on karvastik ja kõrvaotsad. Kiisupoeg kaalub kõigest 780 grammi ja on väga kõhn. Tohtrite sõnul on siiski lootust, et välja veab, sest hakkas täna ka sööma,» kirjeldas Eesti Loomakaitse Liit kassipoja seisundit sotsiaalmeediapostituses.