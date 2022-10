Kuninganna Elizabeth aretas ühe koeratõu: nende paaritamiseks on meil spetsiaalne telliskivi

Elu jooksul oli kuningannal üle 30 corgi tõugu koera, neist esimese sai ta vanematelt 18-aastaseks saamise puhul. Buckinghami palees on 775 tuba, kuid corgid magasid kuninganna eraruumides. Need koerad polnud sugugi vaid kullapaid - nad on hammustanud nii kuningannat ennast, kui näiteks auväärset palee kellakeerajat. Ka prints Philipil oli tihti koertega pahandusi ning varalahkunud Walesi printsess Diana kutsus neid madalate käppadega karvaseid vorstikujulisi koeri liikuvateks vaipadeks.