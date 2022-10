PÄEVAKÄPP ⟩ Kaunitar Liblikas ootab elu esimest (ja igavest) päriskodu

Kassikene oli ilmselt sünnist saati seal elanud ja näinud vaid tehnikat ja tolmu, kuulnud müra ja kolksatusi. Ta ei teadnudki, et tegelikult peaksid kiisud tundma pehmeid paitusi ja sooje pesasid ning kuulma hellitavaid sõnu, mis nende ülimuslikkust kinnitavad.

Kassitirts, kellele pandi nimeks Liblikas, elas turvakodus esialgu vaid peidus. See oli ju tema jaoks tuttav elukorraldus – kui sadamas töö käib ja inimesed liiguvad, on ohutum peidus olla. Kui masinad vaikivad ja algavad öötunnid, siis on aeg söögiretkele minna…