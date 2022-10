PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib noor kass Ronja, kel pole kunagi olnud oma päris kodu

Augustikuu algul sai Võru loomade varjupaik teate, et ühes Võrumaa külas on väga palju kasse, kellel pole kodu ja keda kohalikud toidavad. Osad sealsed elanikud olid murelikud, sest sügis oli peaaegu juba käes ja ega talvgi enam kaugel olnud. Toitu neile anti, kuid kust leiaksid kassid peavarju... see oli küsimus. Kohalikel elanikel olid omad armsad karvased pereliikmed juba olemas ja keegi enam juurde võtta ei saanud. Nii tuligi need kassikesed kinni püüda ja varjupaika toimetada. Nende hulgas oli ka emane kass Ronja.

Varjupaika jõudes oli Ronja väga kartlik ja igal võimalusel puges ta peitu. Esmast ülevaatustki oli väga raske teha. Silmad olid vesised ja nina nohune. Kõrvades aga oli mustjas-pruun sodi ehk kõrvasügeluslest ning igal vabal võimalusel üritas ta neid sügada.

Nüüd on Ronja varjupaigas elanud juba üle ühe kuu. Tasapisi on selle töötajad ta usalduse võitnud ja ta ei poe enam nende eest peitu. Vastu ta veel ise ei jookse, kuid õrnad paid võtab ta juba vastu.

Hetkel on Ronja veel vaikne ja tagasihoidlik, ta vajab veel aega. Varjupaiga töötajad loodavad ja on kannatlikud, sest Ronja muutub aina paremaks ja sõbralikumaks. Tema muutuseid ei ole küll igapäevaselt tunda ja näha, kuid siiski aeglased muutused paremuse suunas on.

Ronjale antakse aega ja hoolt, et turvatunnet kasvatada, et inimesed on head ja hoolivad. Ka tema on väärt seda, et ta kuuluks kuhugi. Kuuluks kellegi perekonda, mida tal kunagi pole olnud, kuid võiks olla.

Seni, kuni Ronja oma uut omanikku otsib, on talle ka vaja teha kõik vajalikud protseduurid, mis kokku lähevad maksma 100 eurot. Kui tunned, et soovid toetada Ronja vajalikke protseduure või soovid talle kodu pakkuda, siis vajuta SIIA.