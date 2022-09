PÄEVAKÄPP ⟩ Erilise sabaotsaga kassike Sabatups otsib uut kodu

Sabatups sattus täielikult segadusse. «Mis CEO? Mis firma? Ma olen kodutu üksikema Põltsamaalt! Minu lapsukesed said juba kodudesse, ainult mina olengi veel jäänud…» Turvakodu asukad vaatasid suurte silmadega. «Ei või olla! Teie, ja kodutu kass! Sellise välimusega! Sellise käskiva pilguga! Siin on mingi viga! Proua, te olete sündinud valitsema!»

Kui aus olla, ka vabatahtlikud olid hämmastunud. Kuidas on võimalik, et selline kaunis, majesteetliku olekuga kiisuproua pidi tänaval ellujäämise eest võitlema? Ilmselgelt oli tegemist Universumi arvutis tekkinud eksimusega…

Sabatups oli alguses arglik, kuid nüüd on ka ise hakanud aru saama, et väärib paremaid asju elus. Ta on astunud Paikooli, kus harjutab hoolega, kuidas inimesi ümber oma sabaotsa siduda.