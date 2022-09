Valusate suuhaavanditega võitlevad kassipojad vajavad abi kliinikuarvete tasumisel

Umbkaudu augusti alguses ilmavalgust näinud kassilapsed Bibi, Bingo ja Bruno on ühed väikesed vaprad võitlejad. Et tegu on pisikeste kassilastega, kes on ilma emata, siis on nad algusest peale olnud kõrgendatud tähelepanu all, mis sisaldab endas ka igapäevast kaalumist, kirjutab Pesaleidja.