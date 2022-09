TASUB TEADA ⟩ Loomaarst annab ülevaate väikeloomade anesteesiast

Inimesest sõltuvad riskid on tingitud nii loomaarstist kui ka omanikust. Loomaarsti kompetentsus, pidev enesetäiendamine, kaasaegsete vahendite kasutamise oskus ja võimekus ning kindlasti riskide ennetamise oskus on olulise tähtsusega. Kassi või koera omanik võib tõsta lemmiku anesteesia riski, tuues täis kõhuga lemmiku operatsioonile, jätta määramata ravimid andmata või hoopiski ei informeeri arsti kõikidest ravimitest, mida loomale manustatakse. Riski anesteesiale põhjustab ka looma ülekaalulisus, mis enamasti on põhjustatud liigsest või valest toitumisest. Ülekaalulistel loomadel on raskem hingata, hingamisteed võivad olla kitsamad, neid on keerulisem intubeerida, paigaldada veenikanüüli ning suurem oht on ka lamatiste tekkeks. Paljud anesteetikumid võivad esile kutsuda iiveldust ning ajada looma oksendama. Kui kass või koer on enne anesteesiat kõhu täis söönud, siis võib ta ravimite mõju all olles hakata oksendama või reguriteerima, põhjustades sellega looma jaoks potentsiaalselt eluohtliku situatsiooni, sest normaalsed refleksid ei pruugi enam toimida ning mao sisu võib sattuda hingetorru.