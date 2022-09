Varjupaigad tähistavad musta kassi kuud

«Musta värvi kassid väärivad sama palju tähelepanu ja armastust, nagu iga teine kass. Kahjuks näitab statistika, et varjupaikades ootavad just nemad kõige kauem oma kodu. Kass on kaaslane ja pereliige pikkadeks aastateks ning looma võtmisel tuleks lähtuda pigem tema iseloomust kui välimusest,» sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

Sellel, miks just mustad kassid varjupaikades oma uut kodu kõige kauem ootavad, on mitu põhjust. «Eestlane kipub olema vahel veidi ebausklik. Ikka veel on levinud uskumine müütidesse, justkui tooks punane kass majja rikkuse ja kolmevärvilise kasukaga kass õnne. Must kass aga olevat maagiliste võimetega nõiakass, kes toob kaela õnnetuse,» rääkis Mõisamaa.

Tänapäeva sotsiaalmeedia ajastul mängib tema sõnul kindlasti rolli ka see, et süsimustast kassist on keeruline head pilti saada. «See, et must kass ei ole piisavalt fotogeeniline, ei tee temast aga kuidagi halvemat kaaslast,» lisas ta.

Musta kassi kuud on varjupaikades peetud alates 2014. aastast. Kuigi sel ajal tõstetakse pjedestaalile mustad kassid, aitab kampaaniaga kaasnev tähelepanu uude koju oluliselt rohkem varjupaigakasse. Praegu ootab Varjupaikade MTÜ hoole all uut kodu 161 musta kassi, kuid oktoobri jooksul tuleb neid kindlasti juurde.

Varjupaikades kodu ootavate mustade kasside kohta saab infot siin.