OHTLIKUD LEMMIKUD? ⟩ Koeratõud, mis on mitmes Euroopa riigis keelatud

Euroopa riikides on võrreldes muu maailmaga keelatud võrdlemisi vähe koeratõuge. Huvitav fakt on, et vaid Taani riik paistab siin teiste seast silma eriti pika keelatud koeratõugude nimekirjaga: sealt leiab kokku koguni 13 erinevat tõugu, kelle pidamine ja aretamine, sh ka teiste tõugudega ristamine, on seadusega keelatud või muul moel piiratud, vahendab Animal Corner.

Koeratõud, kes on mitmes Euroopa riigis keelatud

Pitbullterjer ja Ameerika Staffordshire'i terjer

Lühidalt pitbull'ide ja amstaff'ide pidamine on seadusega keelatud Taanis, Norras ja Küprosel. Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias, Rumeenias ja mitmes teises Euroopa riigis on tõu pidamine restricted ehk «piiratud» ehk selleks tuleb taotleda ametlik luba.

Lisaks Euroopa riikidele on tõud, üldnimetusega bitbllterjerid, keelatud Suurbritannias, Austraalias, Kolumbias, Tais ja mitmetes teistes maailma riikides.

Arvatakse, et agressiivne käitumine on pit bull'idel veres, kuna nad on spetsiaalselt aretatud võitluskoerteks ning ka meedias figureerivad nad kõige sagedamini seoses juhtumitega, kus inimene on koera rünnaku tagajärjel hukkunud.

Ameerika pitbullterjer Foto: Shutterstock

Piiramisega seoses on kasutusel hulk keerulisi mõisteid ja linnade või piirkonnapõhiseid spetsiifilisi tingimusi, mida lühidalt ja konkreetselt kokku võtta on pehmelt öeldes keeruline. Näiteks Hispaanias ei ole pitbullterjerite pidamine küll täielikult keelatud, kuid tõu omanikele on seatud rida nõudeid, mis tuleb kindlasti täita, kui on soov seda koera omada.