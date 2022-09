NUNNUMEETER PÕHJA! ⟩ Prantsuse buldog tõi ilmale erkrohelise kutsika: ta pole määrdunud, vaid haruldane

Buldog nimega Freya tõi keisrilõike abil ilmale kaks kutsikat, kellest teine kahjuks suri, vahendab Daily Star.

Algselt arvas Mark, et roheline kutsikas vajab lihtsalt puhastamist, kuid päevade möödudes märkas ta, et roheline värv ei kavatsenudki kaduda. «Ma pesin teda neli korda, arvates, et tal on kasukas määrdunud, aga see värv muutub hoopis kutsika kasvades järjest erksamaks,» rääkis Ruffin. «Isegi arst ei osanud kindlalt öelda, millest see nii on. Pesin teda mina ja lakkus koeramamma, aga lilleroheliseks ta jäi,» muheles peremees.

SO CUTE: French bulldog puppy born green in Alabama >> https://t.co/57vxnx4InU pic.twitter.com/4sjE9pEEmE — KOLDNews (@KOLDNews) September 27, 2022

Mark ütles, et kogu olukord oli kummaline, aga kutsikas on hea tervise juures ja sai nimeks Chloe. «Soovin, et see värv jääkski selliseks, see oleks tõeliselt lahe.»