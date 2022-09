Koera kõhuhaigus viis omaniku haiglasse, loomaarstid üllatusid enneolematust juhtumist

Tegin Bellega lõunauinakut, kui järsku tundsin, et midagi pritsis mulle suhu. See ajas iiveldama ja pärast seda oksendasin mitu tundi ägedalt. Ma lihtsalt ei saanud maitset suust välja, ütleb Gommo Briti uudisteagentuurile South West News Service.

«Krambid läksid aina hullemaks, kuni tundsin neid üle kogu keha, isegi jalgades. Olin nii dehüdreeritud ja kõhulahtisusest kurnatud, et see häiris mu neerude tööd,» kirjeldas Gommo. Ta kutsus endale uuesti kiirabi ning naine toimetati haiglasse. Tal diagnoositi seedetrakti infektsioon, mis oli talle koer Belle rooja kaudu edasi kandunud.

Naist hoiti kolm päeva haiglas jälgimise all, et taastada tema organismis vedelikke, elektrolüüte ja glükoosi, mis tema keha haiguse ajal kaotas. «Minu haiguslehel oli kirjas, et põdesin mao-soolepõletikku, mille põhjustas suhu roojanud koer. See oli midagi, mida arstid polnud varem näinud ega kuulnud,» kirjeldas naine oma läbielamisi.