PÄEVAKÄPP ⟩ Mänguline kaisumõmmi Amadeus otsib omale kodu

Kiisule meeldib, kui temaga mängitakse, kuid saab ka ise väga hästi enda meele lahutamisega hakkama. Ta lausa vajab tähelepanu keskpunktis olemist, seega ole valmis näugumiseks ning paide jagamiseks, kui töölt koju jõuad. Kiisul on ilus hall kasukas, valged sokid ja kurgualune, nagu oleks ta just lumes sombanud.

Amadeus vajab praegu veel eritoitu ning neerudele kasulikku rohtu, kuid rutiinse ravikuuriga lõpevad ka need vajadused juba varsti. Sa pead ka teadma, et Amadeus on FIV+, mis ei mõjuta tema elutegevust oluliselt. FIVi kohta saad lugeda rohkem siit.