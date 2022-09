VIDEO ⟩ Kaelkirjak poegis ootamatult otse loomaaiakülastajate silme all

Masai kaelkirjakud on üks neljast kaelkirjakute alamliigist, mis on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu hinnangul ohustatud liik. Salaküttimise ja loomade looduslike elupaikade järjestikusele hävinemisele on kogu Tansaanias ja Keenias leiduvate kaelkirjakute populatsioon suures ohus.