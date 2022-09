VIDEO ⟩ Jõgevamaal kanalast leitud hulkuv kass osutus hoopis näljaseks ilvesekutsikaks

Söakas perenaine oli juba valmis võõrast kassi laudast välja ajama, kui taipas, et tegu on hoopis suurema kaslasega, keda sealkandis seni nähtud polnud. Naine tagurdas kanalast välja, sulges kõik uksed ning tegi kõne Eesti Metsloomaühingule. Saadetud pilt kinnitas kahtluseid, tegu ei olnud hulkuva kassi vaid ilvesekutsikaga.

Kutsikas proovis transportboksi nähes mööda seina äärt minema lipsata, kuid pääsu polnud kusagile. Viimase päästerõngana katsetas ta mööda puitvõrestikust seina üles ronimist, kuid Merit oli temast väledam ja tuleb tõdeda, et ka kavalam. Natist kinni haarates sai ilves sujuvalt peremehe abiga transportpuuri pandud. Sealt edasi kõne Keskkonnaametile, et teade registreerida ja Elistvere loomaparki kinnitamaks ruumi olemasolu looma jaoks ning sõit uue kodu poole võis alata.

Tegu on emase ilvesekutsikaga, kes on hiljuti emapiimast võõrdunud ja loom on nälja tõttu tugevas alatoitumuses. See õnnetu kana, kes ohvriks langes oli noore ilvesepreili viimane katse enda elus hoidmiseks. Kutsikas on täpselt sellises vanuses, kus suur osa neist hukkub, sest toiduotsingud lähevad tihti luhta ja ema kaob silmapiirilt, vahel ka jäädavalt. Kutsika vaagna ja selgroo järgi oli selgelt näha ja kaua ta enam sellises seisus vastu ei oleks pidanud. Looma pääsemiseks poleks enam toidust piisanud, ta vajab veterinaari abi.