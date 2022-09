PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib armas kassipoiss Alfi

Alfi on üks vahva sell. Ta oli alguses kartlikum, kuid on nüüd julge ja uudishimulik poiss! Eriti naksis on ta siis, kui tullakse maiuseid jagama. Siis on Alfi valmis vaeva nägema, et põsed head ja paremat täis saada. Vaikselt saab talle ka mõne pai teha, kuid ta veidi veel võpatab selle peale, justkui kardab sülle krabamist. Aga veidi aega veel harjuda (ja eriti hea, kui koduses keskkonnas) ja Alfist saab kindlasti üks tore seltsiline, kes enam paisid ei pelga!