VIDEO ⟩ Kadunud kass ilmus ise koju, lastes ukse taga nõudlikult kella

8-aastase Lilly-nimelise kassi omanik Stephanie Whitley ütles, et tema pere oli hiljuti uude koju kolinud, ning lemmikloom ei tundnud uut territooriumit nii hästi. Ta märkis, et alguses hoidis ta Lillyt kodus, et ta saaks kiiresti oma uue elukohaga harjuda.

Vaatamata Whitley ettevaatlikkusele leidis kass tee välja ja kadus. «Lilly tuleb alati koju. Ta on väga intelligentne kass. Ta vastab oma nimele ja tuleb, kui teda kutsutakse. Ma ei kahelnud kunagi, et ta koju naaseb. Aga seekord oli kõik teisiti,» meenutab perenaine.

Perekond otsis Lillyt peaaegu nädal aega. Whitley lapsed hakkasid lootust kaotama, et nad oma kassi veel üldse näevad. Lastele oli kassi kaotsiminek eriti ränk seetõttu, et eelmisel aastal olid nad juba kahe lemmiklooma surma pidanud üle elama.

Naine ütles, et on Lilly tagasituleku üle uskumatult õnnelik. Ta on veendunud, et kass helistas nii konkreetselt uksekella, sest ta teadis, kuidas seda kasutada.