KOOSELU NELJAJALGSEGA ⟩ Künoloog selgitab, kuidas koera valida ja kasvatada

Iga tõug käitub isemoodi. Aga üldiselt näeb juba kutsika pealt, kas tegemist on rahulikumat sorti koeraga või väga aktiivsega. Selge on see, et jahimeestel on vaja temperamentset koera. Peres, kus on lihtsalt lemmiklooma vaja, on selline temperamentne sõber üsna riskantne ettevõtmine. Kui peres on lapsi, valige rahulikumad koerad. Pealegi ei tohi mingil juhul soovitada võitluskoeri lastega peredele – see on täiesti erinev vastutuse tase, tuleb aru saada, et niisugune koer nõuab kõrgendatud tähelepanu, tõsist koolitust ning väga nõudlikku ja enesekindlat omanikku.