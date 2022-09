Paris Hilton kaotas oma koera, palgatud on lemmikloomade detektiiv ja selgeltnägija

Naine tegi Instagramis postituse, kus palub kõigi abi oma sõbrakese leidmiseks ning pakub looma kojutoojale kopsakat leiutasu. Naisel on tema sõnul parasjagu kolimine pooleli ja usub, et Baby Diamond põgenes kolijate lahti jäetud ukse kaudu.

«Seda on nii uskumatult raske postitada, mul ei jätku sõnu. Diamond Baby on alates eelmisest kolmapäevast kadunud,» alustas ta oma Instagrami pikka postitust. Baby Diamond on Parise pereliige alates 2016. aastast.