OSAVAM KUI POSTITANTSIJA ⟩ Hirmutav vaatepilt, kuidas püüton ülikiirelt puu otsa ronib

Videol olev madu võrkpüüton, üks maailma pikimaid madusid. Mürgine ta ei ole, kuid tema salajaseks relvaks on tugevad lihased, millega ta ohvri kägistab. Roomaja võib kaaluda kuni 75 kilogrammi ning on teada kuni kümne meetri pikkuseid isendeid.

Üks püüton püüti videole, kui ta ümber jämeda palmi keereldes ladva poole liigub. Meetod, kui filigraanselt ja kiirelt ta seda teeb, on lausa ehmatav. Madu keerab end mitu tiiru ümber puutüve, siis tõstab keha esiosa kõrgemalt ning kesk- ja sabaosa kiirelt järele. Kui muidu on sellistel madudel puu otsa ronimine oma suure kaalu pärast keeruline, on selle püütoni viis palmilatva saada võimalik just keerdumise abil liikumise tõttu.