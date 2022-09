Käsi hambus ringi jooksvat koera kahtlustati asjatult postiljoni mahamurdmises

Naabritel võttis veidi aega mõistmaks, et suur, kuid ülisõbralik koer ei ole postiljoni maha murdnud vaid käsi tema hambus on hoopis Halloweeni rekvisiit.

Omanik Debra Ann Ridge kuulis oma viieaastast inglise mastifi Tatankat aias ringi kihutamas ja nägi samuti, et elevil koer jookseb hoovis suuri ringi, mahalõigatud kätt imiteeriv lelu hambus. Naabritel võttis aega, et nad hirmutava vaatepildi tegelikku sisu mõistaksid.

Neighbours feared giant dog ate postman - but severed arm turned out to be 'toy' https://t.co/lXHxUzRGDM

Naljakatel piltidel näeb lustivat Tatankat kummijäsemega aias ringi hüppamas, vaatepilt meenutab pigem kaadreid õudusfilmist, kui idüllilist äärelinna vaikelu. Kuna koer on kasvult väga suur, tegi see nägijad eriti ettevaatlikuks. Taibates, et tegu on ohutu mänguga, tegid naabrid perenaisele juba reipamaid märkuseid: «Kus ülejäänud kehaosad on?», küsisid nad rahunedes. Nalja visati ka heameelest, et postiljon polegi kadunud vaid toimetab järgmisel päeval ajalehed ikka kohale.