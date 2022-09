VIDEO ⟩ Tõmba uks kinni: majja tunginud karu kuuletus perenaise palvele

Tema kodu ümbritseva metsloomadel on Kehoe vastu suur kiindumus ning usaldus. Kord jättis emane karu oma kolm poega Kehoe õue mängima, kuigi nägi, et naine seal askeldas.

Üks karudest on eriti viisakas. Ta teab, kuidas ust enda järel sulgeda. Naise enda sõnul pole Kehoe karu treeninud, kuid ühel päeval tegi karu seda äkitsi ise. Nüüd on mesikäpp ainuüksi naise nõudmisel juba kümneid kordi ust sulgenud. See käib neil uskumatult loomulikult - karu otsustab majja siseneda ja ilmselt toiduvarud üle vaadata. Susan aga ei soovi seda ja rahulikul malbel toonil palub karvasel elukal lahkuda ning uks enda järel kinni panna. Uskuge või ei, aga see töötab.