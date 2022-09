VALUS PÕNTS ⟩ Laeval seiklev rott jättis saarerahva nädalaks toiduta

Kohalik kohvikupidaja Stephen Sia ütles, et mõned ettevõtted otsustasid kalli lennuteenuse vältimiseks tootmise sulgeda või seda vähendada. «Täna on viimane päev, mil kohalik pagaritöökoda küpsetab, sest nad lihtsalt ei saa jahu juurde osta, see on liiga kulukas,» ütles Sia.