Lauljatar Lady Gaga fännab just seda koeratõugu

Gaga südame on võitnud prantsuse buldogid. Neid on tal lausa kolm: Koji, Asia ja Gustav. Vahvat kolmikut kutsub ta hellitavalt Kolmeks Põrsakeseks. Neist kõige vanem on Asia (must), kes on sündinud 2014. aastal, Koji (pruun) on sündinud aastal 2015 ning Gustav, vahel ka Gustavo (valge mustade laikudega) liitus Gaga perega 2016. aastal.

Möödunud aasta veebruaris tabas Gaga't kohutav intsident, kui tema koerajalutajat Ryan Fischerit, kes parasjagu tema lemmikutega jalutas, tulistati rindkerre. Gaga pakkus koerte leidjale 500 000 dollarit vaevatasu ning paari päeva pärast saigi oma lemmikud tagasi.

Sama aasta veebruaris rääkis koerajalutaja ajakirjale Rolling Stone, kuidas see kõik ühel päikeselisel õhtul aset leidis. «Ma veritsesin ja mõtlesin kiiresti, et mida ma saan nüüd teha, et koerad tagasi saada. Kas ma ütlen, kellele need koerad kuuluvad? See lisab tähelepanu,» meenutas ta. Asia, keda Fischer oli suutnud käega tehtud märguannetega eemale jooksma suunata, istus tema vigastatud keha kõrval, Koji ja Gustavo olid kadunud.

Väga populaarne tõug

Ajakirjas kirjutatakse, et vägivaldseid, sageli koguni relva ähvardusel tehtud prantsuse buldogite varastamise intsidente on Los Angeleses ja New Yorgis toimunud veelgi, kuna tegemist on hinnatud tõuga. Prantsuse buldog on sotsiaalmeedias üks populaarsemaid koeratõuge ning sellele annavad hoogu juurde ka teised kuulsused, nagu näiteks Martha Stewart. Ameerikas võib tõupuhas prantsuse buldog maksta 4500-10 000 dollarit.