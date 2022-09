FOTOD ⟩ Õõvastav leid Setomaalt: surnud inimesest jäi maha hiiglaslik koertekoloonia

15. septembril sai Loomapäästegrupp vihje, et Setomaal ühe talumaja hoovis lamab koer, kes ei liiguta. Kui vabatahtlik asja kontrollima läks, selgus, et koer on surnud, kuid aias nägi ta ringi jooksmas veel teisigi koeri ning majast seest kostus haukumist. Vabatahtlik teavitas juhtunust otsekohe nii Põllumajandus- ja Toiduametit kui ka politseid ning palus asja uurida. «Asjaolusid uurima hakates selgus, et loomapidaja oli umbes nädal aega tagasi surnud. Vald oli asjast teadlik, aga loomade osas ei võetud ette mitte kui midagi...» teatas Loomapäästegrupp sotsiaalmeedia postituses, kus jagas ka fotosid majas valitsenud õõvastavatest oludest. Lisaks koertele oli majja maha jäänud ka üks lehm.