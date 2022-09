FOTOKONKURSI VÕITJAD ⟩ Lemmikloomad näitasid, kuidas Eesti suve täiel rinnal nautida

Fotokonkursi võitja: Finley suvised reisid, perenaine Triin Arge. «Tema jaoks on see esimene suvi ning siiani on ta nautinud seda igasuguste lillede ja taimede nuusutamisega meie jalutuskäikudel. Kuna koera omanikele meeldib ilusate ilmadega väga Eestit avastada, tuleb ta hea meelega ka reisidele kaasa. Kui väikesed käpakesed kõndimisest ära väsivad, on Finley alati rõõmsalt valmis omanike sülest vaadet nautima,» kirjutas perenaine oma lemmiku kohta.

Foto: Triin Arge