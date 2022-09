SUUR SÜDA ⟩ Eesti naise pärandus võimaldas avada ainulaadse loomade heaolu keskuse

Eelmisel aastal ostis ühing endale päris esimese kinnisvara, kus on 7,5 hektarit maad ja mõni rekonstrueerimist vajav hoone. Sinna plaanime rajada loomade heaolu keskuse, mis on midagi enamat kui lihtsalt varjupaik. Keskuses pakume heaolu ja peavarju raske elusaatusega loomadele.

Värske keskuse juhataja Triinu Priks räägib, et keskuse loomine on tema jaoks nagu deja vu, oleks nagu ühingu loomise algusaastates tagasi. Kui siis oleks olnud võimalus osta kinnisvara, oleks asunud kohe taolist keskust tegema. Sellist võimalust aga ei olnud ja nii hakkasime tegelema kuues omavalitsuses varjupaigandusega. Tegevus käib keskuses juba täna – hoolitseme seal Põllumajandus- ja Toiduameti poolt meile üle antud loomade eest.

Kinnistu ostmise võimaluse eest peame tänusõnad saatma kõrgematesse sfääridesse. Üks kena proua, kes meie tegemisi nüüd pilvepiirilt vaatab, usaldas meid niivõrd, et pärandas ühingule korteri. Korteris ei saa me loomi aidata, küll aga saame korteri müügist saadud raha kasutada sihtotstarbeliselt. Eelmise aasta kevadel oli soodne aeg korteri müügiks ning kinnistu ostuks, kuhu saamegi nüüd loomade heaolu keskuse rajada. Just see oligi proua soov, et tema pärand hakkab aitama loomi.