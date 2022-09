FOTOD ⟩ Õismäe tiiki asusid elama uued elanikud

Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov sõnas, et sel suvel läbis Õismäe tiik põhjaliku renoveerimise ja mudast puhastamise. «Lisaks tiigis juba varasemalt elutsevatele kaladele lasime sinna nüüd veel lisaks valgeamuure, kes hakkavad tiigis kasvavat taimestikku ja vetikaid kontrolli all hoidma ning kuldsäinad, kes rõõmustavad silma veepinnal ujumisega. Kuna kuldsäinastel on oranžikad seljad, siis paistavad nad silma juba kaugelt,» rääkis linnaosavanem.