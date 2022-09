PILTUUDIS ⟩ Rajakaamera jäädvustas eriti haruldase ilveseperekonna

Ema paistab olevat pildi vasakus servas, temast on pildile jäänud ainult killuke. «Arvestades viimastel aastatel täheldatud madalat ilveste arvukust, on sellist pilti saada puhas rõõm, et metsas ikka piisavalt elurikkust on,» kommenteeris Suislepa Jahiseltsi juhatuse liige Rein Sikut.