PÄEVAKÄPP ⟩ Pahur Brutus ootab päris oma kodu juba liiga kaua

Härra Brutus on Pesaleidja kassitoa armas pahur vanapoiss. Tavaliselt heidabki ta maailmale sellise veidi altkulmu pilgu, nagu pildil näha. Ja ega seda põhjusta muu kui tõsiasi, et Brutus on Pesaleidjas oma kodu oodanud juba julgelt üle aasta.