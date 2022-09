VIDEO ⟩ Tartumaal jalutas perele koduteel vastu kolm noort mõmmikut

«Sõitsime autoga koju. Mees hakkas just maanteelt ära pöörama, kui vaatas korraks vasakule ning nägi eemal naabri teel kolme tumedat kogu. Seisatasime. Alguses mõtlesime, et meie kaks koera on naabri koeraga kokku saanud. Ei hakanud süvenema, vaid otsustasime koju sõita. Küllap nad meid märkasid ning nüüd kodu poole lippavad. Jõudsime kurvist maja poole ja oh, imet – meie tublid valvurid tõstsid unised pead ja hakkasid meile saba liputades vastu tulema,» rääkis karudega kohtunud Annika Roos Lemmikule.

Nii sai selgeks, et koerad need tumedad kogud ei olnud. Aga kes siis? «Otsustasime, et lähme vaatame. Naabril on ka koer, ehk on midagi toimumas. Sõitsime üle tee lähemale,» jätkas ta.