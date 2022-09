VIDEO ⟩ Lemmikuga lendama: mis teda tegelikult ees ootab?

Lennuki piloodina töötav Joe Diebolder, sotsiaalmeedias tuntud ka kui juutuuber Captain Joe , on võtnud südameasjaks inimesi lennunduse valdkonnas harida. Ühes oma videos räägib ta ka sellest, milline näeb lennureis välja lemmikloomade jaoks.

Kõige sagedamini transporditakse loomi lennuki pagasiruumis, mis asub lennuki esiosas otse salongi all. Piloot on Diebloderi sõnul alati pardal viibivatest elus loomadest teadlik ning saab kokpitist pagasiruumi temperatuuri ja õhurõhku vastavalt reguleerida.

Keskmist kasvu lemmikloomad paigutatakse pagasiruumi, mis asub lennuki alumises osas reisijate salongi all.

«Minu isiklik arvamus on, et ärge palun võtke oma lemmikut puhkusereisile kaasa. Lendamine on lemmiklooma jaoks väga stressirohke kogemus – müra, kuum õhk, jahe õhk, pimedus, peale- ja mahalaadimine...» sõnab piloot kokkuvõtteks.