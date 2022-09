PÄEVAKÄPP ⟩ Diabeedihaige kass vajab lühiajalist hoiukodu

Tegemist on aga maailma kõige vaprama kiisuga, kes ei olnud valmis mitte millegi ees alla andma – ta paranes mõlemast murest ilusti ja sai hoiukoju. Kahjuks aga seeneraviks kasutatud pesuvahend tekitas Mihklile allergia, allergia ravimiseks kasutatud hormoon omakorda suhkruhaiguse. Ja nagu kirsiks tordil tuli ka seenhaigus Mihklil tagasi ja nii ta augusti algul jälle kassituppa koliski.

Arstid loodavad, et nüüd, kui Mihkli hormoonravi on läbi ja seeneravi ka lõppemas, siis saab Mihkel ka oma suhkruhaigusest võitu. Selleks on aga vaja praegu kaks korda päevas Mihkli veresuhkrut mõõta ja sellele vastavalt talle insuliini süstida. Tegemist ei ole keeruliste protseduuridega ja igaüks saab nendega pärast mõningat juhendamist hakkama. Et aga ta saab kõrvale ka ravitoitu, siis kassituppa jäädes peab ta elama puuris.

Kohutavalt kurb, et kassike, kes niigi oma jalavigastustest paranedes ja seeneravi ajal on pidanud puurielu kannatama, on nüüd sunnitud veel vähemalt kuu aega seal puuris olema… Sest hoiukodu ei ole talle veel leitud.

Mihkel on imearmas kass, kes hoolimata kõikidest oma haigustest ja ravidest ei ole kordagi olnud pahane ega kurb. Temas on tõeline võitleja hing ja ta on vapralt valmis vastu võtma kõik väljakutsed, mis elu ta teele viskab.

Hoiukodu oleks Mihklil vaja vaid kuuks-kaheks, kuni tal pole enam vaja veresuhkrut mõõta ja saabuvad kinnitavad proovide vastused, et ka seen on taas ravitud.