PÄEVAKÄPP ⟩ Kartvast kassist kaisukassiks: imelise muutuse läbi teinud Karla otsib päriskodu

Muidugi ei aidanud Karla kohanemisele kaasa see, et ta vajas esialgu ka ajutist ravi tänaval saadud murede vastu. Kui aga Karla terveks sai ja ravi lõppes ning puurielu sai minevikuks, muutus kõik ka Karlas…

Nüüd on see imearmas karvapall tõeline paikass, kes heal meelel paitusi vastu võtab ja päevast päeva kuulab, kui tore ta on! Vaikselt usub Karla ise ka, et ta on tore ja igati kodukassi elukest väärt. Enam polegi see kodutu kass, keda muudkui minema hurjutati.