PÄEVAKÄPP ⟩ Kõigepealt suri Barsiku peremees ja siis ka perenaine. Nüüd otsib ta endale uut kodu

Naabrid toimetasid ta Pesaleidjasse, et ehk leidub talle uus pere. Loomulikult on see parem, kui tänaval olla, aga kassitoas muutus Barsik kurvaks. Rõõmsalt juba kaugelt mjau-ga ja kurru-nurrumisega tervitanud Barsikust sai seina põrnitsev ja peidus olev väike pamp.

Barsik on oma eelmises kodus jalutamas käinud, seega ei paneks ta pahaks, kui ka uus kodu seda teeks. Või kui oleks aed, kus käia. Samas ei pane ta pahaks ka, kui seda pole. Barsiku suurim soov on siiski päris oma inimene.

Pole teada, kui vana Barsik on - arvatavasti 3-5 aastane. Aga saab öelda, et ta on kõrge jalaga täies elujõus isane kiisu, kelle parimad aastad on veel ees. Barsik on saanud vaktsiini ja kastreeritud ja oskab ilusti liivakasti kasutada.